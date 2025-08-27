"ننتظر رداً ايجابياً".. البرلمان العراقي يخاطب السعودية بشأن العراقيين المحتجزين

شفق نيوز- بغداد

طالب مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، السلطات السعودية بإطلاق سراح المواطنين المحتجزين على أراضيها منذ أشهر عدة.

وقال النائب رائد المالكي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب استقبل مجموعة من ذوي المحتجزين في المملكة العربية السعودية بناء على دعوة من النائب الأول لرئيس المجلس، وما زلنا ننتظر الرد الإيجابي من السعودية بشأن تسهيل إجراءات الإفراج عنهم بشكل سريع".

وأشار المالكي، إلى أن "وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قدم طلباً إلى السعودية للإفراج عن المحتجزين منذ أشهر".

واضاف ان "مجلس النواب يجدد على متابعة هذا الملف والطلب من السعودية بسرعة الإجابة بناء على العلاقات الأخوية بين البلدين"، مؤكدا بالقول: "ننتظر الرد الإيجابي والإفراج عن المحتجزين".

وكشفت اللجنة القانونية النيابية، يوم الأربعاء الماضي، عن وجود 9 عراقيين محتجزين داخل المملكة السعودية، مؤكدة التواصل مع سفارة العراق في المملكة من أجل الإفراج عنهم، في حين أشارت إلى أن السعودية لم تتعامل مع ملفهم بإنصاف ولم توجه لهم أي تهمة.