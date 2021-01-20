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أنقرة تعرض على أربيل وبغداد المساعدة لطرد حزب العمال من سنجار

Category: سیاسة

Date: 2021-01-20T07:51:31+0000
أنقرة تعرض على أربيل وبغداد المساعدة لطرد حزب العمال من سنجار

شفق نيوز/ ابدى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الاربعاء استعداد بلاده في دعم ومساعدة كل من حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في تطبيق اتفاقية سنجار، وطرد حزب العمال الكوردستاني من القضاء المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

وقال أكار في تصريحات ادلى بها من القنصلية التركية في اربيل اليوم،  "مصممون على إنهاء الإرهاب من خلال التعاون الذي سنقيمه مع بغداد والاقليم".

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة على صعيد تعاون أنقرة مع كل من بغداد وأربيل في مكافحة الإرهاب.

واردف أكار قائلا أن تركيا تتابع عن كثب إخراج الإرهابيين من محيط سنجار، وأن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم في هذا الخصوص.

ولفت وزير الدفاع إلى أن لقاءاته مع مسؤولي بغداد وأربيل، كانت مثمرة وناجحة، وأنه بحث معهم ملف مكافحة "بي كا كا" الإرهابية إلى جانب مسائل أمنية تخص البلدين والمنطقة.

وتابع قائلا: "بعد المحادثات المكثفة، لاحظنا تقارب وجهات النظر بين الطرفين حول الكثير من الملفات، وهذا أمر يبعث السرور، توصلنا إلى تفاهمات حول العديد من المسائل".

وأوضح أكار أنه أبلغ الجانب العراقي بأن تركيا تعارض مساعي بعض القوى لتحويل العراق إلى ساحة للمنافسة.

وأكد أنه من الممكن تحويل العراق إلى بلد الأمن والاستقرار وتخليصه من بلاء الإرهاب، مبينا أن أنقرة تحترم وحدة تراب كافة دول الجوار.

ونوه الى ان "أمن حدودنا مع العراق مهم جدا بالنسبة لنا، وأكدنا على ذلك خلال لقاءاتنا مع المسؤولين العراقيين، وسنعمل ما بوسعنا من أجل تطهير المنطقة من الإرهاب".

واستطرد: "سنواصل تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب مع الجانب العراقي، وسنؤسس آليات مناسبة لهذا الغرض والجانب العراقي أبدى استعداده لذلك".

وأكد أن تركيا ستقدم الدعم اللازم لتعزيز قوة الجيش العراقي، وأن أنقرة ستزود العراق بتجاربها وخبراتها في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

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