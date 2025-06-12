أنقرة ترسل وفداً رسمياً إلى بغداد في جعبته ملفات ساخنة

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الخميس، عن زيارة وفد رسمي تركي إلى بغداد خلال الأيام القادمة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الوفد سيكون برئاسة رئيس مجلس التعليم العالي ويضم عدداً من الوزراء الأتراك لمناقشة بعض الملفات المهمة، من بينها وضع سوريا أمنياً، وملف عناصر حزب العمال الكوردستاني (PKK).

وأشار إلى ان محادثات الوفد المقررة ستتضمن أيضا الملف الاقتصادي، وعلى رأسه آليات إعادة استئناف تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان، وملف حلحلة قضية الغرامات المالية المترتبة على الجانب التركي، إلى جانب تفاهمات تجارية أخرى، بالإضافة إلى ملفات أخرى يناقشها الوفد التركي مع الحكومة العراقية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كان قد زار تركيا في 8 آيار 2025، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وركزت الزيارة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوقيع 10 مذكرات تفاهم في مجالات متنوعة، من بينها: الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والأمن.

وكانت تركيا قد وأوقفت التدفقات من خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، في آذار/ مارس 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد، رفضت أنقرة دفع الغرامة حينها وطلبت من أربيل دفعها.

وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئناف تدفقات النفط من كوردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، المصدر الرئيسي للخام.

وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن،

وأعلن حزب العمال الكوردستاني، في شهر أيار/مايو الماضي، حل نفسه وانتهاء أكثر من أربعة عقود من القتال مع الدولة التركية. ويأتي الإعلان تلبية لدعوة أطلقها مؤسس الحزب عبدالله أوجلان، المسجون في سجن جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول منذ 1999، حثّ من خلالها في فبراير/شباط مقاتليه على نزع السلاح وحل الحزب.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ نحو 13 مليار دولار في العام 2024 ومن المتوقع أن يشهد هذا الرقم زيادة في العام 2025.