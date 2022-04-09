نقابة الفنانين تعلق على مذكرة القبض بحق "الطائي وملا طلال": ترسيخ للديكتاتورية وتشبّه بصدام

شفق نيوز/ أصدرت نقابة الفنانين العراقيين، يوم السبت، بياناً تعليقاً على إصدار مذكرة القبض بحق الفنان أياد الطائي والاعلامي احمد ملا طلال، عادة ذلك "ترسيخاً للدكتاتورية" وتشبّهاً بصدام حسين.

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نتابعُ بقلقٍ وغضبٍ كبيرين ما يحدثُ من محاولات تضييقٍ على الفنّ والإعلام العراقيين في الأسبوعين المنصرمين، في نسقٍ سيءٍ يمتدّ إلى إرث الديكتاتورية الظالمة من جهة، ويُنهي الثمرة الوحيدة لسقوط النظام الصدّامي الذي تمرّ ذكراه هذه الأيام: حريّة التعبير، أو بمعنى أدق: ما تبقّى منها".

وأضافت أن "الاستهداف الممنهج لكل رأي يشير إلى فساد أو فوضى، يصنعُ من العراق بيئةً مسمومة للفنان والصحفيّ، خصوصاً وأنهم يتحدثون عن ظواهر يعرفها أيّ مواطن اعتياديّ في الشارع، وما حدث مع الزميلين الفنان إياد الطائي والإعلامي أحمد ملا طلال، وما سبق هذا، وما تلاه وسيأتي، هو ترسيخٌ للديكتاتوريّة، والقمع، وإسكات جميع الأصوات".

وتابعت النقابة أن "الفنان الذي وقف مع المؤسسة العسكرية في معاركها ضدّ الإرهاب، وقف من موقفٍ وطنيّ خالص، وهو السبّاق لدعم مقاتلينا الأبطال في معاركهم، ولم يكتفِ بذلك، فقد نظّم فنانون في مناسبات مختلفة، عروضاً وأوبريتات وأناشيد، وحملات للتبرع بالدم، لكن هذا لا يعني أن يكون دور الفنان ذلك فحسب، فكشف الفوضى والفساد والظواهر السلبية هو دعمٌ لأبنائنا الأبطال".

وحذرت النقابة وبشدّة، من "استهداف الفنانين العراقيين من قبل المؤسسة العسكرية أو غيرها، لأنهم يتعاملون مع واحد من أشدّ المؤثرين في الرأي العام، وإن مَن يحاول أن يصنع من القانون مطرقة ضد الفنان، في وقتٍ يُسحق القانون بكرةً وعشيّا من أجل المسؤولين وأبنائهم، الذين يتحدثون عن فسادهم أمام رؤوس الأشهاد، فإن الفنان سيستخدم كل ما يملك، من مسرح وسينما ودراما ووسائل تواصل اجتماعيّ، لإدانة الزمرة المتشبّهة بالطاغية صدام، وبالنظام السياسي السيء الذي يُمعن بالتشبّه بالنظام البعثي".

وختمت النقابة بيانها بالقول، "الحليم تُحذر غضبته، والفنّان تُحذر غضبته مرّتين، لأن دفاعه عن نفسه هو دفاع عن الحق بقولة "لا".