نصر الله يشكر حكومة العراق والكتائب على ملفين مختلفين

شفق نيوز/ وجه الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، يوم الجمعة، رسالتي شكر الى الحكومة العراقية، وكتائب حزب الله العراقي.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة له ركز فيها على الازمة السياسية والاقتصادية التي تضرب لبنان، إنه "يريد ان يوجه تحية شكر الى الحكومة العراقية والمسؤولين العراقيين على قرارهم تزويد لبنان بمليون طن من النفط، برغم الصعوبات الاقتصادية في العراق، في اطار مساعدة اللبنانيين على تخطي الازمة الاقتصادية التي تعصف بهم وتهدد بانقطاع الكهرباء ومادة البنزين".

واضاف، "الشكر للحكومة العراقية والمسؤولين العراقيين على هذا القرار الاخوي والانساني". وتابع نصر الله ان "الشكر الثاني هو "لقيادة كتائب حزب الله العراقي التي اعلنت خلال الايام الماضية، انها ايضا ستكون جزءا من المعادلة الاقليمية لحماية المدينة المقدسة، ولحماية القدس وبيت المقدس والمسجد الاقصى المبارك".

وتابع "هذا موقف يحتاج ايضا الى شكر".

وختم بالقول "الشكر للحكومة في العراق، وللمقاومة في العراق"، مضيفا ان "الشكر ايضا لكل اصدقاء لبنان من يريد منهم يساعد لبنان وشعبه على الصمود والبقاء.

وندد نصر الله ، بكل "اولاءك الذين يحاصرون لبنان، ويفرضون عقوبات عليه، ويمنعون اي احد من ان يقدم مساعد للبنان، وفي مقدمهم الشيطان الاكبر، الولايات المتحدة الاميركية".