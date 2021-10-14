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أنصار أحد صقور "الفتح" يتظاهرون في نينوى احتجاجا على خسارته في الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-10-14T13:18:09+0000
أنصار أحد صقور "الفتح" يتظاهرون في نينوى احتجاجا على خسارته في الانتخابات

شفق نيوز / تظاهر أنصار أحد المرشحين عن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، في قضاء تلعفر ضمن محافظة نينوى، يوم الخميس، احتجاجاً على خسارته في الانتخابات البرلمانية العراقية.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "أنصار المرشح عن تحالف الفتح مختار الموسوي، نظموا تظاهرة في مركز قضاء تلعفر، على خلفية خسارته في الانتخابات".

وأضاف المصدر، أن "المتظاهرين طالبوا بإعادة العد والفرز اليدوي في الدائرة التي ينضوي فيها الموسوي".

وهذه ثاني تظاهرة غاضبة لأحد مرشحي تحالف الفتح في محافظة نينوى، حيث شهدت المحافظة في وقت سابق من يوم الخميس، إقدام أنصار المرشحة عن تحالف الفتح في سهل نينوى، يسرى محمد رجب، على قطع الطريق الرابط بين محافظة نينوى وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، احتجاجاً على نتائج الانتخابات البرلمانية.

ومنذ ظهور النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، مساء يوم الاثنين الماضي، أعلن العديد من المرشحين والكتل السياسية عن رفضها للنتائج واتهام المفوضية بالتلاعب بأصوات الناخبين، كما قام أنصار بعض المرشحين الخاسرين بالتظاهر أمام مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات، فيما لجأ آخرون إلى قطع الطريق.

 

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