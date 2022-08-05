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أنصار تشرين يتظاهرون في ساحة النسور و"اسقاط النظام" أبرز مطالبهم (فيديو)

Category: سیاسة

Date: 2022-08-05T14:49:43+0000
أنصار تشرين يتظاهرون في ساحة النسور و"اسقاط النظام" أبرز مطالبهم (فيديو)

شفق نيوز / تظاهر العشرات من أنصار (انتفاضة) تشرين، اليوم الجمعة، في ساحة النسور، غربي بغداد.

وقال مراسل شفق نيوز إن المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة النسور، غربي بغداد، رددوا شعارات ضد الوضع السياسي الحالي والأحزاب، مطالبين بإسقاط النظام السياسي، فيما رفعوا الأعلام العراقية في التظاهرة.

وتابع المراسل أن قوات مكافحة الشغب وقوات أخرى منتشرة في الساحة في محاولة لضبط الأداء الأمني مع انطلاق التظاهرة، مع قطوعات جزئية مع محاولة القوات الأمنية لجعل حركة السير طبيعية لحد هذه اللحظة.

وبيّن المراسل ان المتظاهرين لا زالوا يتجمعون في المنطقة المذكورة، فيما بينوا انهم ينتظرون وصول اعداد أخرى من المتظاهرين من محافظات أخرى وقد يتجهون الى المنطقة الخضراء لحضور الاعتصام في البرلمان.

وكان عدد من ناشطي تشرين أصدروا في 3 آب 2022، بياناً موحداً بخصوص الأوضاع على الساحة العراقية، طلبوا فيه تطمينات من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقابل الانضمام إليه، وفيما أعلنوا عزمهم دخول المنطقة الخضراء، اليوم الجمعة، اكدوا ان دخولهم مشاركتهم ونزولهم سيكون تحت وسم (#جمعة قلب المعادلة)، وسيكون تجمعها في ساحة النسور الساعة الـ 5 عصراً ومن بعدها سندخل الخضراء، مؤيدينَ لمطالب تغيير شكل النظام وإعادة كتابة الدستور ومحاسبة الفاسدين، ومؤكدين على مطالب الشعب الملحة، وسيكون استمرارنا او اعتصامنا او ما يتطلبه تحقيق المطالب أعلاه مرهوناً بالتطمينات والضمانات المذكورة.

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