أنصار "الإطار الشيعي" يرفعون خيام الاعتصام من وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمباشرة أنصار القوى والفصائل المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي" الشيعي مساء يوم الجمعة برفع خيام الاعتصام من وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "في تمام الساعة 1600 بالتوقيت المحلي، بدأ المعتصمون أمام بوابات المنطقة الخضراء برفع خيام الاعتصام".

وأشار المصدر إلى أن المحتجين المعتصمين ينسحبون تدريجياً من أمام بوابات المنطقة الخضراء.

ويعتصم هؤلاء أمام بوابات المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية، منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي للاحتجاج على نتائج الانتخابات التي زعموا أنها مزورة وطالبوا بإعادة فرز الأصوات يدوياً قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم بإلغاء النتائج.

وتخللت احتجاجات هؤلاء أعمال عنف وصدامات مع قوات الأمن، ما تسبب بمقتل اثنين من المتظاهرين إضافة إلى عشرات المصابين والجرحى من الطرفين.

وكان الاطار التنسيقي قد دعا المتظاهرين المعتصمين إلى العودة لبيوتهم بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات الاثنين الماضي.