أنصار الإطار التنسيقي يحددون موعد فض الاعتصامات

شفق نيوز / أعلنت اللجنة المنظمة للمظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات، يوم الثلاثاء، الاستجابة لدعوة الإطار التنسيقي، إنهاء الاعتصامات التي استمرت نحو ثلاثة أشهر، فيما حددت موعداً لفض تظاهراتهم.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تابعنا وايّاكم قرار المحكمةِ الاتحاديةِ القاضي بالمصادقةِ على نتائج الانتخابات، وبغضّ النظرِ عن الضغوطِ التي تعرض لها القضاء من اجلِ تمرير مهزلةِ النتائج، فإننا نمتلك من الشجاعةِ ما يكفينا لنُحيط القضاء العراقي علماً بقلقنا كل القلق من أن يتلوث ثوبهُ الأبيض بلوثةِ شرعنة التزوير، فإن التاريخَ لا يرحمْ والاجيال ستبقى شاهدةً على ما حصل ونحن حريصون على بقاء القضاء العراقي ناصعاً مستقلاً قوياً ونزيهاً".

وخاطبت المعتصمين والمتظاهرون بالقول: "من المهم جداً التأكيد على الانتصارات التي حققتموها بدمائكم وثباتكم وصبركم ومواقفكم طيلةِ الأيام والأسابيع الماضية، وهي تغيير ٧ مقاعد نيابية لمرشحينْ سُرقت أصواتهم فاستردوها بفضل مظاهراتكم، والاجماع الرسمي وشبه الرسمي بعدم جدوى قانون الانتخابات الحالي وضرورة تغييره، حتمية استبدال مفوضية التزوير الحالية وطرد أعضائها المزورين، وإقرار الغاء العد والفرز الالكتروني واعتماد العد والفرز اليدوي في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وتابعت اللجنة: "كما أنكم أعدتم ضخ الدماء والروح في جسد هذه الامة وأحييتم روح الرفض والمواجهة لديها في وقت كان الاعداء يراهنون على إقصاء مشروع الحشد والمقاومة من المشهد السياسي والشعبي للاجهاز على دعامة الوطن الأقوى المتمثلة بالمذهب الشيعي".

وحيت اللجنة المنظمة للمظاهرات، قادة الاطار التنسيقي على "تماسكهم وتعاضدهم ووحدتهم وعدم انصياعهم لكل الاغراءات التي قدمت لتفتيت شملهم"، متعهدة بـ"الانسحاب قريباً بعد إكمال عهدها مع قادة النصر الشهداء في ذكراهم السنوية القريبة يوم السبت القادم الموافق ١/ ١/ ٢٠٢١".

وثمنت اللجنة، جهود قوات الأمن العراقية، بالقول: "إننا نرى من الضروري توجيه الشكر الكبير لاخوتنا في القوات الامنية الذين سهروا على حمايتنا وبذلوا غاية الجهد من اجل سلامة اعتصاماتنا وتظاهراتنا طيلة الاسابيع الطويلة الماضية".