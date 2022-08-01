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أنصار الإطار التنسيقي يتظاهرون أمام المنطقة الخضراء و"احتكاك" مبكر مع مكافحة الشغب (صور وفيديو)

Category: سیاسة

Date: 2022-08-01T14:01:18+0000
أنصار الإطار التنسيقي يتظاهرون أمام المنطقة الخضراء و"احتكاك" مبكر مع مكافحة الشغب (صور وفيديو)

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، تظاهرة لجمهور الإطار التنسيقي الذي يضم مجموعة من الأحزاب الشيعية أمام المنطقة الخضراء.

وتظاهر العشرات من أنصار القوى الشيعية في الإطار التنسيقي أمام المنطقة الخضراء، من جهة منطقة الجادرية بدعوة من "اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة"، والتي جاءت رداً على الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري في البرلمان ودعوة الصدر لتغيير النظام السياسي.

وبدأت وفود أنصار الإطار التنسيقي حسب مقاطع فيديو عبر باصات بالوصول الى المنطقة المحصنة، والتي بدأ الصدريون اعتصاما فيها وتحديدا من مقر البرلمان.

وتداولت بعض المواقع، مقاطع فيديو لم يتسنَ لوكالة شفق نيوز التأكد منها محاولة بعض انصار الاطار العبور الى داخل المنطقة الخضراء، فيما ردتهم قوات مكافحة الشغب التي وقفت حاجزا بين الطرفين.

وظهر احد انصار الإطار الذي حاول العبور الى المنطقة الخضراء ويديه ملطخة، فيما ردد متظاهرون آخرون هتافات بإسم نوري المالكي والحشد الشعبي والإطار.

ودعت "اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة"، يوم أمس الأحد، "ابناء شعبنا العراقي بكافة اطيافهم وفعالياتهم العشائرية والاكاديمية والثقافية الى ان يهبوا للتظاهر سلمياً للدفاع عن دولتهم التي ثبتت أركانها دماء الاف الشهداء، بوجه الطغيان الدكتاتوري والاحتلال و الطائفية و الإرهاب الداعشي ومستقبل ابنائهم الذي حرص حشد العراق وقواته الامنية على ضمانه، لاسيما بعد التطورات الاخيرة التي تنذر بالتخطيط لانقلاب مشبوه واختطاف للدولة والغاء شرعيتها واهانة مؤسساتها الدستورية والغاء العملية الديمقراطية فيها".

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