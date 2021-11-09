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تصعيد جديد.. أنصار القوى الخاسرة يتوجهون صوب الخضراء (فيديو)

Category: سیاسة

Date: 2021-11-09T16:59:58+0000
تصعيد جديد.. أنصار القوى الخاسرة يتوجهون صوب الخضراء (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات اتخذوا اجراءا تصعيديا امام المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

 وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات والمعتصمين قرب وزارة التخطيط امام المنطقة الخضراء وسط بغداد اتخذوا اجراءً تصعيديا بعد تقدمهم تجاه خط الصد الاول".

وأوضح أن "هذا الاجراء التصعيدي من قبل المتظاهرين يأتي وسط دعوات للتهدئة وعدم التقدم من قبل منظمي التظاهرة".

وتشهد العاصمة بغداد، منذ إجراء الانتخابات التشريعية العراقية في 10 تشرين الأول 2021، أوضاعاً مضطربة، متمثلة باعتصام أنصار قوى خاسرة في الاقتراع (لها أجنحة عسكرية) منضوية في الحشد الشعبي، قرب المنطقة الخضراء، وما يرافقها من اشتباكات مع قوات الأمن من جهة، وتعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، لمحاولة اغتيال "فاشلة" فجر الأحد 7 تشرين الثاني 2021، عبر استهداف منزله بثلاث طائرات مسيرة "مفخخة" من جهة أخرى، الأمر الذي ينذر بوضع أمني متدن أكثر مما سبق.

 

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