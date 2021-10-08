أنصار الصدر يحتفلون مبكرا بالفوز في الانتخابات

شفق نيوز/ أقام أنصار التيار الصدري، مساء الجمعة، احتفالات مبكرة بالفوز في الانتخابات البرلمانية وسط العاصمة بغداد.

واحتفل أنصار الصدر في ساحة التحرير وسط بغداد في أعقاب كلمة متلفزة لزعيمهم مقتدى الصدر.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية أغلقت ساحة التحرير بشكل جزئي جراء احتفالات الكتلة الصدرية".

وكان الصدر قد أعلن في الخطاب المتلفز، فتح باب تياره لعودة المطرودين والمنشقين من أجل "نصرة الإصلاح"، بحسب تعبيره.

وأضاف بالقول، "لسنا طلاب سلطة ولا جاه في الدنيا، بل طلاب إصلاح"، متهما إسرائيل بإعاقة المشروع الاصلاحي وبناء العراق.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أول أمس الأربعاء، أن الصدر، حدد أربعة أسماء "صدرية" لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، بينهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في حال فازت الكتلة الصدرية بالنسبة الأعلى من أصوات الناخبين.

وقال مقرب من زعيم التيار الصدري، لوكالة شفق نيوز، إن أكثر المرشحين حظا بالفوز بترشيح الصدر لرئاسة الحكومة هم كل من سفير العراق في بريطانيا جعفر الصدر، ونائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، والقيادي الصدري نصار الربيعي، الى جانب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي يحظى بدعم الصدر".

وتشارك "الكتلة الصدرية" بالانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من اكتوبر/ تشرين الاول الجاري، وتسعى من خلال 100 مرشح موزعين على عموم محافظات ومدن البلاد، الى الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد التي توصلها لكرسي رئاسة الحكومة.

وكان تحالف "سائرون" المدعوم من الصدر قد تصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2018، بحصوله على 54 مقعداً من أصل 329.