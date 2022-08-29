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أنصار الصدر في ديالى "يحاصرون" مبنى المحافظة بخيم الاعتصام والقوات الأمنية تتأهب "للطوارئ"

Category: سیاسة

Date: 2022-08-29T17:38:04+0000
أنصار الصدر في ديالى "يحاصرون" مبنى المحافظة بخيم الاعتصام والقوات الأمنية تتأهب "للطوارئ"

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، عن نصب أنصار التيار الصدري خيام اعتصام أمام مبنى محافظة ديالى، فيما فرضت القوات الأمنية "إجراءات مشددة" تحسباً لأي "طارئ"

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "أنصار التيار الصدري نصبوا خيام الاعتصام أمام مبنى محافظة ديالى بناءً على توجيهات لجنة الاحتجاجات التابعة لأنصار التيار الصدري.

وأضاف المصدر أن "المعتصمين لن ينسحبوا دون تلقيهم تعليمات من لجنة الاعتصامات المركزية في بغداد، فيما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة حول محيط مبنى المحافظة تحسبا لأي طارئ".

وكان مصدر حكومي في ديالى قال، في وقت سابق من اليوم الاثنين، لوكالة شفق نيوز إن "العشرات من أنصار التيار الصدري اقتحموا مبنى المحافظة ضمن سلسلة الاحتجاجات في بغداد والداعية الى العصيان المدني مشيرا الى ان قوات الامن قطع شارع المحافظة الرئيسي وفرضت إجراءات امنية مشددة فيما عززت تواجدها في محيط الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وفي وقت سابق اليوم أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري في المنطقة، وإعلان النفير العام.

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