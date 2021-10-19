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نصار الربيعي: احزاب خاسرة نادت بالأغلبية قبل الانتخابات وتريد التوافق السياسي حاليا

Category: سیاسة

Date: 2021-10-19T12:14:20+0000
نصار الربيعي: احزاب خاسرة نادت بالأغلبية قبل الانتخابات وتريد التوافق السياسي حاليا

شفق نيوز/ انتقد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي يوم الثلاثاء احزاباً سياسية كانت تنادي بالأغلبية قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وبعد خسارتها بالسابق الانتخابي باتت تريد التوافق السياسي.

حديث الربيعي جاء خلال لقائه بمقر الهيئة ببغداد سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ايلبروس كوتراشيف .

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم أنه جرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات على الساحتين المحلية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك ، كما تم مناقشة نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين اول الجاري .

ونقل البيان عن الربيعي قوله ان "المفاوضات تسير بشكل مريح وجيدة جدا وان هناك تفاهمات كبيرة وسيتم تشكيل الحكومة في وقت قياسي".

ونوه إلى ان هناك بعض الأحزاب كانت تنادي قبل الانتخابات بالاغلبية السياسية لكن بعد خسارتها تريد التوافق السياسي دون ان تعلن ذلك صراحة وتريد بهذا التوافق ان تبقي الدولة تمشي مشية الاعرج وتتلمس لمسة الاعمى ، مشيرا الى انه يجب ان تكون ثنائية( السلطة - المعارضة ) لإيماننا بوجود رقابة حقيقية من المعارضة على الحكومة لتقويمها ومراقبة أداءها.

من جانبه هنأ السفير الروسي الكتلة الصدرية بفوزها بالانتخابات التشريعية للعام ٢٠٢١ مبديًا استعداد بلاده لدعم العراق والتعاون معه في مختلف المجالات، وفق البيان.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس عن لجنته الخاصة للتفاوض مع الأطراف السياسية التي من شأنها إنشاء التحالفات البرلمانية تمهيدا لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة في العراق.

وتتألف اللجنة من: حسن العذاري رئيساً لها، ونصار الربيعي نائبا اولاً للرئيس، ونبيل الطرفي نائبا ثانياً، وحاكم الزاملي مسانداً للجنة، وذلك وفقا لبيان صادر عن الصدر ومذيلاً بتوقيعه.

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