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أنصار الحشد يتظاهرون أمام مقر الرئيس العراقي

Category: سیاسة

Date: 2020-10-17T13:36:23+0000
أنصار الحشد يتظاهرون أمام مقر الرئيس العراقي

شفق نيوز/ تجمع العشرات من أنصار الحشد الشعبي يوم السبت أمام مقر الرئيس العراقي برهم صالح وسط بغداد احتجاجاً على تصريحات سياسي كوردي.

وأفاد مراسل شفق نيوز، بأن العشرات من أنصار ومقاتلي الحشد تجمعوا في ساحة الطابقين على مقربة من مقر الرئيس العراقي برهم صالح.

وأضاف أن هذا التجمع يأتي احتجاجاً على تصريح للقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري. 

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من اقتحام العشرات من أنصار الحشد الشعبي مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني الواقع في حي الكرادة وسط بغداد وأضرموا النيران في المقر والعلم الكوردي.

كما خرج احتجاج لمقاتلي وقادة الحشد الشعبي في مدينة كركوك.

وتأتي هذه التجمعات الاحتجاجية استجابة لدعوات متكررة لحسابات على منصات التواصل الاجتماعي محسوبة على فصائل في الحشد مقربة من إيران، بينها "ربع الله" و"صابرين نيوز".

وكان زيباري قد دعا الحكومة العراقية خلال مقابلة تلفزيونية، مؤخراً، إلى تنظيف المنطقة الخضراء من فصائل "ميليشياوية حشدية"، بسبب تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية.



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