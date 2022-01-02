أنصار الحشد يتجمعون قرب مطار بغداد (صور)

شفق نيوز/ نظم أنصار الحشد الشعبي، يوم الأحد، تجمعاً في مكان حادثة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ورفاقهما، قرب مطار بغداد الدولي.

وهذا التجمع هو الثاني، بعد أن تظاهر أنصار الحشد الشعبي، وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، لإحياء الذكرى الثانية لاغتيال سليماني والمهندس، بحضور العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فضلا عن قادة الفصائل.

وفي ٣ كانون الثاني/يناير 2020، نفذت طائرة أمريكية غارة جوية على عجليتن كانتا تقلان كلاً من المهندس وسليماني وعددا من رفاقهما، قرب مطار بغداد الدولي، أودت بحياتهم على الفور.