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نشطاء العراق يحتشدون لاحتجاج أمام القضاء في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-01-16T18:49:36+0000
نشطاء العراق يحتشدون لاحتجاج أمام القضاء في بغداد

شفق نيوز/ قرر نشطاء الحراك الشعبي في عدة محافظات بالعراق، يوم السبت، الخروج في تظاهرة حاشدة الشهر المقبل أمام القضاء للمطالبة بمحاكمة المتورطين في قتل المئات من زملائهم طيلة الأشهر الماضية.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقد في الحلة مركز محافظة بابل بمشاركة نشطاء من محافظات البصرة، ميسان، ذي قار، واسط، الديوانية، المثنى، وبابل.

كما شارك في الاجتماع لأول مرة نشطاء من محافظتي الأنبار وديالى، وفق ما أبلغ وكالة شفق نيوز عضو اللجنة المركزية لتظاهرات العراق، أيهم النعيمي.

وقال النعمي إنه "تم الاتفاق على الخروج في تظاهرة عامة مطلع الشهر المقبل أمام مجلس القضاء الاعلى في بغداد للمطالبة بمحاكمة الفاسدين، وقتلة المتظاهرين، وابعاد القضاة المرتبطين بالاحزاب".

وأشار إلى "الاتفاق أيضا على توحيد الحركات المنبثقة عن تشرين تحت راية واحدة بدلا من تشتتها خلال الانتخابات المقبلة".

وأضاف النعيمي أنه "سيكون هناك اجتماع ثان في العاصمة بغداد للخروج ببيان موحد حول مخرجات اجتماع اليوم".

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