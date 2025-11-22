نشر وحذف وإعادة.. إعلان ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة يشعل الجدل

شفق نيوز- بغداد

أعادت صفحة "حزب الدعوة الإسلامية" على فيسبوك، مساء اليوم السبت، نشر إعلان ترشيح أمين عام الحزب نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وذلك بعد ساعات من حذف المنشور، ما أثار جدلاً واسعاً حول الأسباب.

وكان حزب الدعوة الإسلامية قد أعلن ظهر اليوم السبت، أن مجلس شورى الحزب قرر، ترشيح الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة.

وذكر الحزب في بيان مقتضب اليوم، أن المجلس قرر ذلك وبالإجماع.

لكن بعدها بساعات تم حذف هذا البيان من المنصات الرسمية للحزب، دون إصدار أي توضيح حول أسباب الحذف، وكذلك في إعادة النشر مرة أخرى بعد ساعات.

ويأتي ترشيح المالكي بالتزامن مع وصوله إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان للتباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد إجراء الانتخابات التشريعية في يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وكان مصدر قد كشف، أول أمس الخميس، عن أبرز ثلاثة مرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، فيما بين أن الأسبوع المقبل سيشهد حراكاً بين القوى السياسية كافة لتسمية الرئاسات الثلاث.

ونبّه المصدر، إلى وجود ثلاثة مرشحين، سيتم تسمية أحدهم عبر التصويت داخل الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، وهم كل من رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري.