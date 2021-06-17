رئاسة الجمهورية العراقية تصحح الموازنة المالية للعام 2021

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل يوم الخميس عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏‏الوقائع العراقية بالرقم (4636)،والذي تضمن عدداً من ‏البيانات التي صادقت عليها رئاسة الجمهورية .‏

وقالت مدير عام دائرة الوقائع هيفاء شكر محمود في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ‏إن العدد تضمن صدور بيان تصحيح صادر عن رئاسة ‏ديوان رئاسة الجمهورية بشأن قانون الموازنة العامة ‏الاتحادية لجمهورية العراق رقم (23) لسنة 2021 .‏

هذا ولم تشر المسؤولة إلى المواد أو الفقرات المصححة في الموازنة.

وصوت البرلمان العراقي، مطلع شهر نيسان الماضي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر رغم أن المصادقة عليها تأخرت عن الموعد القانوني.

وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ 129 ترليوناً.

واحتسب سعر برميل النفط في الموازنة ب45 دولاراً بدلا عن الدينار العراقي، وتثبيت السعر المقترح من الحكومة للدولار ب1450 ديناراً لكل دولار.

كما صوت البرلمان على حصة إقليم كوردستان 12.67 من حجم الموازنة العامة بنحو 10 ترليونات دينار.

وتعثر تمرير موازنة 2020 بسبب خلافات وأزمة مالية، في وقت صوت فيه العراق على موازنة 2019 العامة التي بلغت 106 تريليونات دينار ، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار، بعجز بلغ 27.5 تريليون دينار.