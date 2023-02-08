نزاهة البرلمان تكشف عن شريك نور زهير في "سرقة القرن"

شفق نيوز / كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن ملف سرقة الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً باسم "سرقة القرن"، مشيرة في ذات الوقت إلى ركنين أساسيين بهذه السرقة أحدهما معروف وهو (نور زهير)، والآخر مغمور ويُدعى (حسين كاوه).

وقال عضو اللجنة أحمد طه الربيعي، لوكالة شفق نيوز إن "ملف سرقة الأمانات الضريبة موجود حاليا لدى السلطة القضائية، ودور لجنة النزاهة كان التحقيق في موضوع السرقة، وتم تزويد مجلس القضاء وهيئة النزاهة بالمعلومات".

وأضاف الربيعي، أن "هناك ركنين أساسيين في موضوع سرقة الأمانات الضريبة هو نور زهير وحسين كاوه"، مردفاً بالقول: "مع الأسف الشديد لا يوجد حاليا أي تسليط للضوء على كاوه، ونحن نبحث عن أسبابه وخلفياته".

وأوضح أن "حسين كاوه هو الشريك الأساسي في سرقة القرن، وهناك غموض يكتنف شخصيته"، منوها إلى أن كاوه "يمثل المدير المفوض للشركتين المسؤولتين عن سرقة الأمانات الضريبة، والتي إحداها كانت تحت إدارة نور زهير".

وأشار إلى أن "نصف مبلغ سرقة الأمانات الضريبة كانت تحت يد حسين كاوه، و لكن للأسف لا يوجد أي تسليط للضوء على هذا الموضوع"، مبيناً أن "المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى صدور أوامر القاء القبض بحق حسين كاوه، وهناك غموض بخصوص الموضوع ما إذا تم القبض عليه أم لا؟".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد كشف الأسبوع الماضي، عن قيام المتهم الرئيس بسرقة القرن "نور زهير"، بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم "سياسيين وإعلاميين"، فيما ألمح إلى ارتفاع رقم سرقة القرن.