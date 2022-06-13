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نزاهة البرلمان تحقق بعمليات تزوير وغسيل أموال في مصارف عراقية

Category: سیاسة

Date: 2022-06-13T17:14:06+0000
نزاهة البرلمان تحقق بعمليات تزوير وغسيل أموال في مصارف عراقية

شفق نيوز / كشفت رئيسة لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، النائبة ناهدة الدايني، يوم الاثنين، عن وجود عمليات تزوير وغسيل أموال في مصارف أهلية داخل البلاد.

وأكدت الدايني، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أن متابعة عمل المصارف الأهلية سيتم خلال الأيام القادمة، بعد ورود معلومات بوجود فواتير مزورة وشبكات تجري غسيل أموال معلنة تشكيل لجنة للتحقيق والتقصي لمعرفة الحقائق في البنوك الأهلية".

وأشارت رئيسة لجنة النزاهة النيابية، إلى عدم "تحديد ومعرفة الجهات المتورطة بغسيل الأموال والتزوير لحين اكتمال عمليات التحقق والتقصي من قبل اللجنة المختصة، وسيتم من خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة".

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