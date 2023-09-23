نزاع العراق والكويت يعطل لقاءً تاريخياً في نيويورك

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، عن فشل عقد اجتماع "تاريخي" في نيويورك اليوم السبت، يجمع وزراء خارجية دول الخليج، والعراق مع إيران، في اللحظة الأخيرة.

ونقل موقع "امواج ميديا" المتخصص ببحث علاقات إيران والعراق ودول الخليج، ومقره بريطانيا، عن مصدر دبلوماسي قوله إن "بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تعرب عن شكوكها حول الغرض من الجلسة وتوقيتها".

وبحسب المصدر، فكان من المقرر أن يرأس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجلسة اليوم السبت، لكن النزاع المتصاعد بين العراق والكويت أوقف هذه المساعي.

وبعد فشل انعقاد هذا الاجتماع في نيويورك، قال مصدر سياسي رفيع كما نقلت وسائل إعلامية عدة: "يجري الإعداد لأسوأ السيناريوهات".

وكان من المقرر في البداية أن تكون الجلسة اليوم السبت بمثابة وجبة غداء، ولكن تم تأكيدها لاحقًا على أنها عشاء، وتم إرسال دعوات رسمية إلى جميع المشاركين الثمانية في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفق مصدر دبلوماسي إقليمي، فإن الجلسة كانت ستعقد بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598، الذي يدعو إلى إنشاء منتديات للحوار الإقليمي برئاسة أمين عام الأمم المتحدة.