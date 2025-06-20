"إنذار مبكر".. إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد سيتبعه حدثاً غير مسبوق

شفق نيوز/ حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، يوم الجمعة، من "خطورة" إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، معتبراً ذلك "إنذاراً مبكراً" لحدث أمني غير مسبوق قد يشهده العراق والمنطقة.

وقال الشمري في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "إغلاق السفارة الأمريكية دليل خطر، وإنذار بأن الولايات المتحدة ومعها إسرائيل قد تنفذان عملاً خطيراً يستوجب إخلاء طاقم السفارة"، مشدداً على أن "هذه المؤشرات تتطلب استعداداً سياسياً وأمنياً في الداخل العراقي".

وأضاف أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية جهة رقابية وتشريعية، ومن واجبها البحث في آليات ضعف الدفاع العراقي، والذي يعود في جانب كبير منه إلى غياب السيادة المالية".

وأوضح أن "العراق لا يمتلك قراره السيادي الكامل، لأن عائدات النفط تذهب إلى الفدرالي الأمريكي، وهو من يتحكم بتحويل الأموال إلى بغداد"، مبيناً أنه "في حال أبرم العراق أي عقد تسليح مع دولة لا توافق عليها واشنطن، فإن الفدرالي الأمريكي يمتنع عن التحويل".

وأشار الشمري إلى أنه "لو كانت الأموال بيد العراق، لكان التسليح وطنياً والرواتب وطنية والتقاعد وطنياً"، معتبراً أن "السيادة ليست فقط جوية وأرضية، بل تبدأ من السيادة المالية".

وفيما يتعلق بمغادرة القوات الأمريكية، أكد الشمري، وجود اتفاق ملزم يقضي بانسحابها الكامل من البلاد بحلول عام 2026، مشيراً إلى أن "الانسحاب سيكون وفق جدول زمني متفق عليه بين الطرفين".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت السفارة الأمريكية في العراق، بياناً ورد لوكالة شفق نيوز، إفاد بـ"عدم حدوث أي تغيير على الوضع التشغيلي للسفارة في بغداد والقنصلية العامة في أربيل.

وأضافت أن "الولايات المتحدة ملتزمة التزاماً راسخًاً بتعزيز أولويات سياستها في العراق، وتعزيز سيادته، والتواصل مع القادة العراقيين والشعب العراقي".

وكانت السفارة الأمريكية لدى بغداد، قد أصدرت الأسبوع الماضي، تنبيهاً أمنياً حذّرت فيه المواطنين الأمريكيين من تزايد احتمالات وقوع أعمال عنف أو هجمات ضد مصالحها في العراق.

ودعت السفارة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، جميع المواطنين الأمريكيين الموجودين في العراق إلى تجنّب الأماكن التي يرتادها الأجانب، إضافة إلى تجنّب التجمعات والحشود الكبيرة.

وأكدت السفارة، أنها ستواصل متابعة الوضع الأمني عن كثب وتقديم التحديثات اللازمة حال توافر أي مستجدات، في وقت لا تزال فيه وزارة الخارجية الأمريكية تبقي على تحذير السفر إلى العراق عند المستوى الرابع "ممنوع السفر".

ويوم الأحد الماضي، هددت كتائب حزب الله في العراق، باستهداف المصالح والقواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة في حال تدخلت واشنطن عسكرياً في الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، فيما وجهت رسالة إلى الحكومة العراقية والإطار التنسيقي.