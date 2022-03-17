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نداء من ديالى: المحافظة وقعت أسيرة مافيات فساد

Category: سیاسة

Date: 2022-03-17T17:11:51+0000
نداء من ديالى: المحافظة وقعت أسيرة مافيات فساد

شفق نيوز/ دعت نائبة عن تحالف "السيادة" في محافظة ديالى، يوم الخميس، رئيس الوزراء والجهات الأمنية المعنية بتحرير ديالى من "مافيات الفساد" وتأمين إجراءات استعادة الأملاك العام المسلوبة.

وقالت النائبة عن التحالف نورس محمود العيسى، لوكالة شفق نيوز، ان "ديالى تحررت من الارهاب ولا ينبغي ان تقع اسيرة مافيات الفساد التي تستبيح ممتلكات الدولة واموالها".

وحذرت من "تراخي إجراءات فرض هيبة الدولة واستعادة الأملاك العامة من جهات متنفذة تتسلح بالتهديد وارعاب أجهزة الدولة المدنية".

واشارت الى ان "ما تعرض له قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي من تهديدات بسبب رفضه تجاوزات المتنفذين والمفسدين، خطر يقود الى استباحة حرمة الممتلكات العامة والهيمنة عليها من قبل جماعات متنفذة محصنة سياسيا" .

ودعت العيسى ادارة المحافظة والاجهزة الامنية والقضائية فيها الى "تحمل مسؤولياتهم في ردع تلك المافيات وحماية أجهزة الدولة والمسؤولين التنفيذيين ودعمهم لمنع حرب الغابات في بعقوبة وعدة مدن"، في إشارة الى عمليات الاستيلاء على اراضي وممتلكات الدولة تحت تهديدات النفوذ والسلاح.

يشار إلى أن قائممقام بعقوبة مركز محافظة ديالى، عبد الله أحمد الحيالي، هدد يوم الجمعة الماضي، بترك منصبه بسبب التهديدات التي تعرض لها بعد رفضه حالات التجاوز والاستيلاء على الأملاك العامة من قبل جهات متنفذة.

وقال الحيالي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإجراءات التي اتخذت باستعادة مئات الدونمات من قبضة المفسدين والمتنفذين عرضتني لخطر الاستهداف والتهديد المباشر بالتصفية"، على الرغم من تعرضه لمحاولة اغتيال بتفجير سابق قرب منزله.

ودعا السلطات والجهات المختصة، إلى "تأمين الحماية اللازمة ومنع العابثين بالمال العام من إسكات أفواه القانون وهيبة الدولة ومنع التعدي والتجاوز على ممتلكات أبناء المحافظة".

وشدد الحيالي، على ضرورة "إطلاق حملة اتحادية كبرى لمحاربة وانهاء ممارسات التجاوز وابتلاع الممتلكات العامة تحت سطوة النفوذ والسلاح التي منعت أجهزة الدولة الحكومية والرقابية من أداء مهامها خوفاً من التصفية والقتل".

يذكر أن قائممقام بعقوبة، نفذ حملات استعادة لأراض مسلوبة، ورفع التجاوزات عن مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في مناطق متفرقة من مدينة بعقوبة، خلال الفترات الماضية.

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