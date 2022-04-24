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نداء إلى الكاظمي لإعفاء مديري دوائر أمضوا 4 سنوات (وثيقة)

Category: سیاسة

Date: 2022-04-24T13:44:38+0000
نداء إلى الكاظمي لإعفاء مديري دوائر أمضوا 4 سنوات (وثيقة)

شفق نيوز / خاطب عضو مجلس النواب العراقي، النائب هادي السلامي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن ملف إعفاء مديري الدوائر الذين مضى على خدمتهم أربع سنوات.

وأظهر كتاب صادر عن مكتب النائب السلامي، يوم الأحد 24 نيسان 2022، ومرسل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الطلب يأتي لغرض اتخاذ الإجراءات الأصولية وإعمام ذلك على جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة".

وتضمن الكتاب أيضاً، أن "الأمر من شأنه الحد من الفساد وتضارب المصالح والمحسوبية والمنسوبية (...)، وأن ذلك يأتي أيضاً إنسجاماً مع كتاب صادر عن مكتب رئيس الوزراء عام 2014 تضمن نفس القرار.

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