نداء للسوداني بالتدخل للإفراج عن 26 معتمراً عراقياً مازالوا محتجزين بالسعودية

شفق نيوز/ رغم مرور نحو شهر على احتجازهم لم تطلق السلطات السعودية لغاية الان 26 معتمرا عراقيا محتجزا لديها، حسبما أفاد به عبد الحسين الهنين المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، مناشدا في الوقت ذاته الأخير بالتدخل لإطلاق سراحهم بشكل فوري.

وكتب الهنين في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، "اتصل صديق مع والد أحد المعتقلين الستة والعشرين في المملكة العربية السعودية الشقيقة (الرقم 26 و كنت اعتقد انهم 21 ) أخبرني بجميع محاولاتهم من خلال الحكومة لإطلاق سراح أبنائهم، ومنها ان الحكومة العراقية أخبرتهم بتكليف محامٍ لمتابعة أمرهم".

وأكد ان ذويهم (المعتقلين) ينتظرون بقلق و عجز عن فعل أي شيء، معتبرا أن "تكليف محامٍ هو عمل صحيح، لكنه عمل روتيني بسيط، ويستغرق وقتا طويلا حيث يمكن لأي مواطن القيام به، و قد يضيع أبناؤنا هناك".

كما أشار الهنين إلى أن "المطلوب والمفروض ان يتصل السيد رئيس الحكومة شخصيا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي سيطلق سراحهم بشكل فوري ضمن سلطاته المطلقة هناك".

وخاطب الهنين السوداني قائلا "انهم رعاياك، و من واجبك حمايتهم و الاتصال فورا"، مضيفا "اعتقد ان الأمير سيطلق سراحهم ضمن مبدأ الاخوة والعلاقات الطيبة مع العراق".

وكان الهنين قد كشف في يوم 9 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن احتجاز السلطات السعودية 21 مواطناً عراقياً بسبب منشور يتعلق بالأمين العام لحزب الله الراحل حسن نصر الله الذي أُغتيل بقصف اسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية.