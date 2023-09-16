نحو 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح يتنافسون بالانتخابات المحلية في العراق

شفق نيوز/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، يوم السبت، أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح سيتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في العراق خلال الشهر المقبل والذي سيتمخض عنها تشكيل الحكومات المحلية وذلك بعد قرابة 13 عاما عن آخر انتخابات محلية أُجريت في البلاد.

وقالت عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة لوكالة شفق نيوز، ان عدد الأحزاب والتحالفات التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات تبلغ 29 حزبا و39 تحالفا سياسيا.

وأضافت أن عدد المرشحين الأفراد 66 مرشحا من ضمنهم مرشحو الأقليات.

وتابعت أبو سودة القول: إن نظام القوائم في قانون الانتخابات يختلف عن انتخابات 2021، فقد كان في السابق ترشيح فردي، وأما في هذه المرة فإن الانتخابات على شكل قوائم مفتوحة، بالتالي بلغ عدد المرشحين الكلي أكثر من 6 آلاف مرشح سيشارك في انتخابات مجالس المحافظات.