نجم الجبوري: هناك صراع دولي في سنجار وكوردستان العمق الأمني لنينوى

شفق نيوز/ قال رئيس الحكومة المحلية في محافظة نينوى نجم الجبوري، يوم الثلاثاء، إن هناك صراعاً دولياً في قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد والذي يتبع حاليا نينوى، نافياً في الوقت ذاته ما يتداوله بعض الشخصيات السياسية في المحافظة بأن وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد هو من يقوم بإدارة نينوى.

جاء ذلك خلال استضافته في ندوة على هامش انطلاق ملتقى "ميري" للعام 2023 في مدينة اربيل عاصمة إقليم كوردستان بمشاركة مئات الأكاديميين والمسؤولين الحكوميين والحزبيين والباحثين والصحفيين الأجانب والمحليين، الذين سيناقشون مختلف القضايا حول الموضوعات الساخنة في العراق وإقليم كوردستان وسط التغيرات الحالية في المنطقة.

وينظم هذا الاجتماع سنويا معهد الشرق الأوسط للبحوث (ميري).

وقال الجبوري خلال الإستضافة، إن حالة سنجار حالة خاصة حيث يوجد هناك صراع دولي كامل على أرض القضاء، مؤكدا أن اكثر التهديد الأمني في سنجار ليست جرائم إعتيادية بل انما يتم استهداف الجماعات المسلحة المتواجدة داخل القضاء.

وانتقد المحافظ التدخلات السياسية الحاصلة في نينوى، وقال: لو ان السياسيين يتركوننا بحالنا، فنحن بخير لأن الأطماع عمت الكثير عن مصلحة الناس.

وذكر ايضا أنه، يُقال عنه بأنه رجل سيء لعلاقته الجيدة بإقليم كوردستان، معتبرا أن الإقليم هو العمق الأمني لمحافظة نينوى، وإذا لم تكن العلاقة جيدة مع اقليم كوردستان فإن هذا لن ينعكس بشكل ايجابي على المحافظة من الناحية الأمنية.

وتابع الجبوري القول، إن هناك من يدعي بأن وزير داخلية الإقليم هو من يدير الموصل، وهذا غير صحيح لأنني أنا من يقوم، مؤكدا أن علاقة نينوى بإقليم كوردستان جيدة وهذه العلاقة انعكست بشكل ايجابي على وضع المحافظة.