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نجل وزير دفاع صدام يعود لخوض السباق الانتخابي.. وثيقة

Category: سیاسة

Date: 2021-06-30T11:52:13+0000
نجل وزير دفاع صدام يعود لخوض السباق الانتخابي.. وثيقة

شفق نيوز/ قررت محكمة التمييز الاتحادية العراقية، يوم الاربعاء، قبول الطعن المقدم من نجل وزير الدفاع في نظام صدام حسين، وعودته للمشاركة في الانتخابات المقبلة، مؤكدة عدم انتماءه الى الاجهزة القمعية في النظام السابق.

وأظهرت وثيقة رسمية موقعة من القاضي كاظم عباس نائب رئيس المحكمة الاتحادية، موافقة المحكمة لعودة "خالد سلطان هاشم" الى السباق الإنتخابي بعد قبول المحكمة قرار الطعن الذي قدمه حول شموله بإجراءات المساءلة والعدالة.

واشارت المحكمة إلى أن "خالد" لم يكن منتسباً ضمن الاجهزة القمعية انذاك، على حد وصفها، وغير مشمول بهذه الإجراءات.

ويعد "خالد سلطان هاشم"، من مرشحي الدائرة السادسة ضمن الدوائر الانتخابية في محافظة نينوى.

 

 

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