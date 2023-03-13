نجل برلماني عراقي متهم بتجارة المخدرات في قبضة الأمن

شفق نيوز/ سلم نجل برلماني عراقي، يوم الاثنين، نفسه طواعية الى القوات الامنية وذلك بعد صدور أحكام قضائية بحقه بتهمة المتاجرة بالمخدرات.

وقال مصدر، لوكالة شفق نيوز، إن نجل النائب في البرلمان العراقي الحالي (ع. حـ .) سلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية والقضائية، لوجود احكام قضائية بحقه صدرت بشكل غيابي تتعلق بـ"المخدرات".

وذكر المصدر، أن المتهم كان يتواجد خارج العراق، وقرر تسليم نفسه الى الأمن لغرض الطعن بتلك الأحكام القضائية.

وفي الرابع من الشهر الجاري، كشف مصدر أمني في النجف، عن صدور حكم قضائي غيابي بحق نجل عضو في مجلس النواب العراقي تتعلق بقضايا مخدرات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالسجن الغيابي لمدة 15 سنة بحق نجل النائب، استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، واشار الى ان قرار المحكمة جاء بعد اعترافات أدلى بها سائق النائب .