برلماني عراقي ينجو من محاولة اغتيال

شفق نيوز/ أفاد المكتب الإعلامي لفرع "حمرين" في الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الخميس، بنجاة عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب ملا كريم شكور من محاولة اغتيال تعرض لها في قضاء طوز خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين.

وهذا القضاء من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد والمشمولة بالمادة 140 من الدستور الدائم للبلاد.

وأوضح المكتب في بيان اليوم، "أيها المواطنون الأعزاء، نؤكد أن الرفيق ملا كريم شكور في أمان، وقد نجا من محاولة اغتيال".

هذا ولم يخض البيان بمزيد من التفاصيل حول كيفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها البرلماني.