"نتضامن مع محنة اللبنانيين".. كتلة "البارتي" بالبرلمان العراقي تدعو لضبط النفس وتحذر من الأحداث الجارية

شفق نيوز/ دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، يوم الأحد، جميع الأطراف إلى ضبط النفس لمنع تدهور الأوضاع إقليمياً، محذرة من أن الأحداث الجارية بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني تهدد الأمن والاستقرار.

وقالت الكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في الوقت الذي نقدم تعازينا باستشهاد السيد (حسن نصرالله) الأمين العام لحزب الله اللبناني، ونعرب عن مواساتنا لعوائل الضحايا وذويهم ونتضامن معهم في هذه المحنة والمرحلة الصعبة، نعلن عن قلقنا الشديد بسبب التطورات الأخيرة واتساع دائرة الحرب ونقلها إلى لبنان واستهداف المدنيين الأبرياء".

وأضافت "نؤكد على أن استمرار التصعيد العسكري سيؤدي إلى تداعيات خطيرة ومزيداً من الدمار والخراب، لذا نحذر من الأحداث الجارية لأنها ستشكل تهديداً للأمن والاستقرار".

وأكدت الكتلة "نتمنى على الأطراف ضبط النفس لمنع تدهور الأوضاع والحد من التوتر في المنطقة".

ونفذت طائرات إسرائيلية يوم أمس الأول الجمعة، ضربت جوية استهدفت المقر الرئيسي لحزب الله اللبناني والذي كان يتواجد فيها الأمين العام للحزب حسن نصرالله وعدداً من قيادات الحزب وقائد عسكري كبير في فيلق القدس الإيراني.

ويوم أمس السبت، أكد حزب الله في بيان رسمي مقتل أمينه العام حسن نصرالله وعدداً من القيادات.