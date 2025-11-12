نتائج أولية "غير رسمية" للانتخابات التشريعية في بغداد وبابل وميسان

شفق نيوز– بغداد/ بابل

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن نتائج أولية "غير رسمية" للانتخابات التشريعية في محافظتي بغداد وبابل، ضمن الاقتراع العام الذي جرى يوم أمس الثلاثاء، مبيناً أن النتائج لا تشمل التصويت الخاص وهي قابلة للتغيير بعد إضافته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النتائج الأولية في محافظة بغداد أظهرت حصول ائتلاف الإعمار والتنمية على أكثر من 250 ألف صوت حاصداً 15 مقعداً، فيما حصل ائتلاف دولة القانون على أكثر من 200 ألف صوت نال بها 10 مقاعد، أما كتلة صادقون فحصلت على أكثر من 100 ألف صوت تنال بها 5 مقاعد".

وأضاف أن "تحالف قوى الدولة حصل على أكثر من 80 ألف صوت و4 مقاعد، وتحالف الأساس على أكثر من 70 ألف صوت و4 مقاعد، في حين نالت كتلة حقوق أكثر من 50 ألف صوت ومقعدين، وكتلة بدر على أكثر من 50 ألف صوت ومقعدين أيضاً".

وبشان الكتل السنية، أشار المصدر إلى أن "حزب تقدم حصل على أكثر من 150 ألف صوت و8 مقاعد، بينما نال حزب العزم أكثر من 70 ألف صوت و3 مقاعد، وحزب السيادة على أكثر من 70 ألف صوت و3 مقاعد".

وبيّن أن "الكتل الأخرى مثل الحسم وإشراقة كانون والخدمات حصلت على ما بين 20 إلى 35 ألف صوت، ما منح كل منها مقعداً أو مقعدين".

وفي ما يخص محافظة بابل، أوضح المصدر أن "النتائج الأولية شملت التصويت العام فقط، إذ بلغت أصوات الناخبين نحو 408 آلاف صوت، توزعت على القوائم الانتخابية كالتالي: ائتلاف الإعمار والتنمية أكثر من 75 ألف صوت (3 مقاعد)، كتلة صادقون أكثر من 70 ألف صوت (3 مقاعد)، ائتلاف دولة القانون وإشراقة كانون أكثر من 50 ألف صوت (مقعدان لكل منهما)، فيما حصل تحالف قوى الدولة والخدمات وبدر على أكثر من 50 ألف صوت لكل منها، ما يؤهلهم للحصول على مقعد نيابي واحد لكل تحالف".

وفي محافظة ميسان، وبحسب المصدر ذاته، أظهرت النتائج أن ائتلاف الإعمار والتنمية تصدر القوائم بحصوله على 60 ألف صوت، يليه كتلة بدر التي نالت 32 ألف صوت، فيما حصل كل من ائتلاف دولة القانون وكتلة صادقون على 29 ألف صوت لكل منهما.

كما حصل تحالف قوى الدولة على 27 ألف صوت، وحركة حقوق على 11 ألف صوت، في حين حصل النائب المستقل رائد المالكي على نحو 9 آلاف و800 صوت.

وختم المصدر بالقول إن "هذه النتائج أولية وقابلة للتغيير، إذ ستتبدل أعداد الأصوات والمقاعد بعد إدخال نتائج التصويت الخاص إلى المجاميع النهائية".

ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لمحافظة ميسان 10 مقاعد، وسيتم توزيعها بين القوائم وفق نظام سانت ليغو 1.7 بعد احتساب النتائج النهائية، بما في ذلك أصوات التصويت الخاص، ما قد يُحدث تغييرات في ترتيب المقاعد النهائية.

ومن المقرر أن تعلن النتائج الاولية بشكل رسمي من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد 24 ساعة على اغلاق الصناديق.