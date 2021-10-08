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نتائج أولية.. دولة القانون والكتلة الصدرية تتصدران الاقتراع الخاص

Category: سیاسة

Date: 2021-10-08T19:13:00+0000
نتائج أولية.. دولة القانون والكتلة الصدرية تتصدران الاقتراع الخاص

شفق نيوز/ كشف مصدر داخل مفوضية الانتخابات، عن نتائج أولية لعملية الاقتراع الخاص التي جرت في وقت سابق يوم الجمعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، مشترطا عدم ذكر اسمه، إن النتائج الأولية، استناداً إلى الأرقام الواردة للمفوضية، تشير إلى تقدم ائتلاف دولة القانون والكتلة الصدرية في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.

وأضاف أن "هناك تنافسا بين الفتح بزعامة هادي العامري وقوى الدولة برئاسة الحكيم والعبادي على المركزين الثالث والرابع في تلك المحافظات".

وأشار المصدر إلى أن هذه النتائج أولية استناداً إلى فرز 60 بالمئة من أصوات الاقتراع الخاص.

وبلغ عدد الناخبين بالتصويت الخاص 821800 من أصل 1196524 ناخبا كان يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت 69 بالمئة.

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