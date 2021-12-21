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نتائج انتخابات تشرين والتقارب بين الاطراف العراقية على طاولة مسعود بارزاني وايرج مسجدي

Category: سیاسة

Date: 2021-12-21T14:08:38+0000
نتائج انتخابات تشرين والتقارب بين الاطراف العراقية على طاولة مسعود بارزاني وايرج مسجدي

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني مع السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي في لقاء جمعهما اليوم في اربيل عاصمة اقليم كوردستان الأوضاع السياسية في العراق ونتائج الانتخابات النيابية وخطوات التقارب بين الأطراف العراقية.  

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، انه استقبل في منتجع صلاح الدين بأربيل، اليوم الثلاثاء، سفير إيران لدى بغداد ايرج مسجدي، مبينا الى ان الجانبين ناقشا الأوضاع السياسية في العراق ونتائج الانتخابات النيابية وخطوات التقارب بين الأطراف العراقية.

واضاف البيان ان الجانبين أكدا على تنفيذ المبادئ الثلاثة الشراكة والتناغم والتوازن في ادارة الحكم في العراق من اجل تحقيق الاستقرار والانتعاش واستقامة العملية السياسية في العراق.

وتابع البيان ان العلاقات بين اقليم كوردستان والجمهورية الاسلامية وتنميتها في الجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية كانت محاور أخرى في اللقاء بين الجانبين.

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