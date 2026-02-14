نتائج المفاوضات الايرانية-الاميركية على طاولة بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، أن وزيرها فؤاد حسين بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مجريات المفاوضات بين الوفدين الإيراني والأميركي، والخطوات المقبلة بما في ذلك عقد جولة جديدة الثلاثاء المقبل في مدينة جنيف السويسرية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني الذي استعرض مجريات المفاوضات التي جرت بين الوفدين الإيراني والأميركي، ناقلاً صورة شاملة عن أجواء المحادثات والموضوعات التي تم بحثها، ولا سيما نتائج الجولة الأخيرة التي عُقدت في سلطنة عُمان، والتي وصفها بأنها إيجابية وجادة".

وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا الخطوات المقبلة، بما في ذلك عقد جولة جديدة من المفاوضات يوم الثلاثاء المقبل في مدينة جنيف، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار بما يسهم في تحقيق نتائج بناءة تعزز الاستقرار في المنطقة".

ونقل البيان عن فؤاد حسين أنه "شدد على أهمية التوصل إلى نتائج إيجابية خلال الاجتماع المرتقب في جنيف"، مؤكداً "دعم العراق الكامل للعملية التفاوضية، وتمنياته بنجاحها بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها".

كما أطلع الوزير العراقي نظيره الإيراني على "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية بشأن نقل سجناء تنظيم (داعش) إلى العراق"، مؤكداً أنهم "باتوا تحت سيطرة السلطات العراقية، وسيجري التعامل معهم وفقاً لأحكام القانون العراقي".

وفي ختام الاتصال، أعرب الوزير العراقي عن "شكره لنظيره الإيراني على إحاطته بتفاصيل المفاوضات الجارية مع الجانب الأميركي، وتواصله المستمر في هذا الشأن".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت سويسرا أنها ستستضيف يوم الثلاثاء المقبل، جولة المفاوضات الثانية بين وفدي الولايات المتحدة وإيران

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن وفداً أميركياً يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيعقد اجتماعاً صباح الثلاثاء المقبل مع مسؤولين إيرانيين، فيما سيحضر ممثلين عن سلطنة عُمان لتسهيل الاتصالات والوساطة بين الجانبين.

وتأتي هذه المحادثات في ظل ضغوط يمارسها الرئيس دونالد ترمب على الحكومة الإيرانية عقب حملتها ضد المتظاهرين، إلى جانب تعزيز الوجود البحري الأميركي في المنطقة.