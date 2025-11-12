نتائج الانتخابات.. واسط: واسط الأجمل أولاً ودولة القانون ثانياً والإعمار والتنمية ثالثاً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الأربعاء، تصدر "واسط الأجمل بالخدمات" على عدد الأصوات في محافظة واسط (105 آلاف صوت)، فيما جاء في المرتبة الثانية ائتلاف دولة القانون (58 ألف صوت)، وائتلاف الإعمار والتنمية ثالثاً (51 ألف صوت).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمفوضية لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية للدورة النيابية السادسة تابعته وكالة شفق نيوز، مؤكدة أنها نتائج غير قابلة للطعن.