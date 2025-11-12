نتائج الانتخابات.. كركوك: الاتحاد الوطني أولا وتقدم ثانيا وجبهة تركمان العراق ثالثا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الأربعاء، تصدر الاتحاد الوطني الكوردستاني بعدد الأصوات في محافظة كركوك (178629 صوتا)، فيما جاء في المرتبة الثانية حزب تقدم (107016 صوتا)، وجبهة تركمان العراق الموحد ثالثاً (66175 صوتاً).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمفوضية لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية للدورة النيابية السادسة تابعته وكالة شفق نيوز، مؤكدة أنها نتائج غير قابلة للطعن.