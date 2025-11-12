نتائج الانتخابات.. كربلاء: الاعمار والتنمية أولا ودولة القانون ثانيا واشراقة كانون ثالثا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الأربعاء، تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بعدد الأصوات في محافظة كربلاء (78379 صوتا)، فيما جاء في المرتبة الثانية ائتلاف دولة القانون (59540 صوتا)، واشراقة كانون ثالثاً (42813 صوتاً).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمفوضية لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية للدورة النيابية السادسة تابعته وكالة شفق نيوز، مؤكدة أنها نتائج غير قابلة للطعن.