نتائج الانتخابات.. صلاح الدين: تقدم أولاً والإعمار والتنمية ثانياً وعزم العراق ثالثاً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الأربعاء، تصدر حزب تقدم على عدد الأصوات في محافظة صلاح الدين (82 ألف صوت)، فيما جاء في المرتبة الثانية ائتلاف الإعمار والتنمية (80 ألف صوت)، وتحالف عزم العراق/ عزم ثالثاً (74 ألف صوت).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمفوضية لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية للدورة النيابية السادسة تابعته وكالة شفق نيوز، مؤكدة أنها نتائج غير قابلة للطعن.