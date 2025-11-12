نتائج الانتخابات.. ذي قار: الاعمار والتنمية أولا ودولة القانون ثانيا وصادقون ثالثا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الأربعاء، تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بعدد الأصوات في محافظة ذي قار (80827 صوتا)، فيما جاء في المرتبة الثانية ائتلاف دولة القانون (74541 صوتا)، وحركة صادقون ثالثاً (61653 صوتاً).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمفوضية لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية للدورة النيابية السادسة تابعته وكالة شفق نيوز، مؤكدة أنها نتائج غير قابلة للطعن.