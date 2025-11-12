نتائج الانتخابات.. ديالى: بدر أولاً وتقدم ثانياً وسيادة الوطني ثالثاً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الأربعاء، تصدر منظمة بدر على عدد الأصوات في محافظة ديالى (105 آلاف صوت)، فيما جاء في المرتبة الثانية حزب تقدم (101 ألف صوت)، وتحالف سيادة الوطني - تشريع ثالثاً (77 ألف صوت).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمفوضية لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية للدورة النيابية السادسة تابعته وكالة شفق نيوز، مؤكدة أنها نتائج غير قابلة للطعن.