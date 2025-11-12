نتائج الانتخابات.. دهوك: الحزب الديمقراطي أولا والاتحاد الإسلامي ثانيا والموقف الوطني ثالثا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الأربعاء، تصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعدد الأصوات في محافظة دهوك (413690 صوتا)، فيما جاء في المرتبة الثانية الاتحاد الإسلامي الكوردستاني (72959 صوتا)، والموقف الوطني ثالثاً (18314 صوتاً).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمفوضية لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية للدورة النيابية السادسة تابعته وكالة شفق نيوز، مؤكدة أنها نتائج غير قابلة للطعن.