نتائج الانتخابات.. بابل: الاعمار والتنمية أولا وصادقون ثانيا ودولة القانون ثالثا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الأربعاء، تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بعدد الأصوات في محافظة بابل (91379 صوتا)، فيما جاء في المرتبة الثانية حركة صادقون (79529 صوتا)، وائتلاف دولة القانون ثالثاً (68604 صوتاً).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمفوضية لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية للدورة النيابية السادسة تابعته وكالة شفق نيوز، مؤكدة أنها نتائج غير قابلة للطعن.