نتائج الانتخابات.. النجف: الإعمار والتنمية أولاً وقوى الدولة ثانياً ودولة القانون ثالثاً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الأربعاء، تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية على عدد الأصوات في محافظة النجف (56 ألف صوت)، فيما جاء في المرتبة الثانية تحالف قوى الدولة الوطنية (45 ألف صوت)، وائتلاف دولة القانون ثالثاً (41 ألف صوت).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمفوضية لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية للدورة النيابية السادسة تابعته وكالة شفق نيوز، مؤكدة أنها نتائج غير قابلة للطعن.