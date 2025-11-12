نتائج الانتخابات.. المثنى: الاعمار والتنمية أولا ودولة القانون ثانيا وصادقون ثالثا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الأربعاء، تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بعدد الأصوات في محافظة المثنى (57315 صوتا)، فيما جاء في المرتبة الثانية ائتلاف دولة القانون (41342 صوتا)، وحركة صادقون ثالثاً (37105 صوتاً).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمفوضية لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية للدورة النيابية السادسة تابعته وكالة شفق نيوز، مؤكدة أنها نتائج غير قابلة للطعن.