نتائج الانتخابات.. السليمانية: الاتحاد أولاً والموقف الوطني ثانياً والجيل الجديد ثالثاً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الأربعاء، تصدر حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني على عدد الأصوات في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان (240 ألف صوت)، فيما جاء في المرتبة الثانية تيار الموقف الوطني (75 ألف صوت)، والجيل الجديد ثالثاً (69 ألف صوت).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمفوضية لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية للدورة النيابية السادسة تابعته وكالة شفق نيوز، مؤكدة أنها نتائج غير قابلة للطعن.