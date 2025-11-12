نتائج الانتخابات: الحزب الديمقراطي الكوردستاني أولاً وتقدم ثانياً والإعمار والتنمية ثالثاً في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الأربعاء، تصدر حزب الديمقراطي الكوردستاني على عدد الأصوات في محافظة نينوى (189 ألف صوت)، فيما جاء في المرتبة الثانية حزب تقدم (157 ألف صوت)، وائتلاف الإعمار والتنمية ثالثاً (146 ألف صوت).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمفوضية لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية للدورة النيابية السادسة تابعته وكالة شفق نيوز، مؤكدة أنها نتائج غير قابلة للطعن.

وجاء في نتائج المفوضية التي أعلنت عنها حصول نينوى لأهالها على المركز الرابع (111 ألف صوت)، وتحالف عزم العراق/ عزم خامساً (100 ألف صوت)، والحسم الوطني سادساً (89 ألف صوت).

أما في المرتبة السابعة فقد جاءت منظمة بدر (77 ألف صوت)، وثامناً تحالف سيادة الوطني - تشريع (64 ألف صوت)، وتاسعاً اتحاد أهل نينوى (56 ألف صوت)، وعاشراً المشروع العربي في العراق (54 ألف صوت).