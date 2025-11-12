نتائج الانتخابات: الاعمار والتنمية أولا وحزب تقدم ثانيا وائتلاف دولة القانون ثالثا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، مساء اليوم الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية للاقتراعين الخاص والعام، مؤكدة أن النتائج الأولية لا يمكن الطعن، ويحق للاحزاب والمرشحين الطعن بالنتائج النهائية عند صدورها.

وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي عقد في بغداد وتابعته وكالة شفق نيوز، إن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية لسنة 2025، في بغداد كانت لـ4359490 ناخباً، وعدد المصوتين 2125800 مصوتاً، ونسبة التصويت الكلية 48.76%، بواقع 2277899 ناخباً من الرجال و845947 ناخبة من النساء.

وبينت أن عدد المحطات الانتخابية الكلية 9016 محطة، عدد المحطات المستلمة نتائجها 9000 محطة والنسبة 99.82%.

وأوضحت أن الفائزين، جاء أولاً ائتلاف الإعمار والتنمية حصل على 411026 صوتاً، والأصوات المحجوبة 0، وثانياً حزب تقدم 284109 صوتاً ومجموع المحجوبة 74 صوتاً بسبب قرارات مجلس المفوضين، وثالثاً دولة القانون 228244 صوتاً، والمحجوبة 141 صوتاً بسبب قرارات المفوضين، ورابعاً تحالف قوى الدولة ومجموع الأصوات 138802 صوتاً.

وجاء صادقون خامساً بـ 128102 صوتاً، والمحجوبة 23 بسبب قرارات المفوضين، والمجموع النهائي 128079 صوتاً، وسادساً تحالف عزم العراق بـ127886 صوتاً، والمحجوبة 54 بسبب قرارات المفوضين والمجموع الكلي 127832، واحتل بدر المركز السابع بـ117031 صوتاً، والمجحوبة 486 بحسب قرارات المفوضين، والمجموع النهائي 116545.

أما تحالف سيادة تشريع فجاء ثامناً بـ109709 صوتاً المحجوبة 135 صوت بسبب قرارات المفوضين، والمجموع 109574 صوتاً، وائتلاف الأساس تاسعاً بـ104090 صوت المحجوبة 2 صوت بسبب قرارات المفوضين المجموع 104088 صوتاً وحركة حقوق عاشراً بـ77787 صوتاً المحجوبة 112 صوتاً بسبب قرارات المفوضين المجموع 77685 صوتاً.