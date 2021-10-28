نتائج اعادة العد اليدوي في بابل: مطابقة 100%

شفق نيوز/ أجرت كوادر مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الخميس، عملية اعادة العد والفرز لمراكز الاقتراع المطعون بنتائجها في محافظة بابل.

وقال مصدر في مفوضية الانتخابات لوكالة شفق نيوز، إن كوادر المفوضية اجرت صباح اليوم، عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بنتائجها في الدوائر الانتخابية بمحافظة بابل.

وأضاف أن نتائج عملية العد والفرز اليدوي لثلاثة دوائر انتخابية جاءت مع مطابقة 100٪ مع نتائج العد والفرز الالكتروني، وبالتالي لا يوجد اي تغيير في أصوات الناخبين.

وأشار إلى أن العمل جاري بعملية العد والفرز اليدوي للدائرة الانتخابية الرابعة والأخيرة بمحافظة بابل، موضحا ً أنه سيتم نشر نتائج المحطات الطعون بها بعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي لأكثر من 2000 محطة انتخابيةَ.

وتتهم الاحزاب الخاسرة في الانتخابات العراقية الاخيرة التي اجريت في العاشر من تشرين الاول الجاري، مفوضية الانتخابات بتزوير النتائج الاولية التي اعلنت بعد 24 ساعة من يوم الاقتراع، وتدعو الى اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات.